«Автомобилист» вновь вышел вперед в серии play-off КХЛ против «Ак Барса»

Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:0 на своем льду обыграл казанский «Ак Барс» в пятом матче серии первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уральцы теперь лидируют в серии до четырех побед — 3:2.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Ник Эберт (14-я минута) и Стефан да Коста (39). Евгений Аликин впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина и во второй раз в play-off за карьеру завершил матч «на ноль».

Следующий матч серии пройдет 5 апреля в Казани.

Роман Левищев