Президент Киргизии Жапаров встретился с фон дер Ляйен в Узбекистане

В Узбекистане прошла встреча президента Киргизии Садыра Жапарова и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они обсудили расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию проектов в сфере устойчивого развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

«С 2021 по 2024 год товарооборот Киргизии со странами Евросоюза увеличился в 2,4 раза, при этом импорт вырос в 2,6 раза, а экспорт — в 1,5 раза. Это стало возможным в том числе благодаря успешной реализации Общей системы преференций, за что мы выражаем благодарность нашим европейским партнерам»,— сказал Садыр Жапаров (цитата по сайту президента Киргизии).

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что неотъемлемым условием экономического развития остается укрепление безопасности в регионе. Подписание договора между Киргизией и Таджикистаном о государственной границе она назвала историческим достижением.

3 и 4 апреля в Самарканде проходит первый в истории саммит стран Центральной Азии и Евросоюза. С Урсулой фон дер Ляйен встретился в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.