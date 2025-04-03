Токаев перечислил приоритетные направления сотрудничества Казахстана и ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На встрече он обозначил приоритетные направления для углубления сотрудничества с Европой: энергетика, крупные инфраструктурные и промышленные проекты, расширение транспортных и логистических сетей, цифровые инновации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан

«В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен отметила важность реализации проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута. Она также поздравила Касым-Жомарта Токаева с открытием крупного месторождения редкоземельных металлов в Казахстане»,— сообщила пресс-служба господина Токаева.

Касым-Жомарт Токаев также встретился с председателем Евросовета Антониу Коштой. Стороны обсудили расширение сотрудничества в различных секторах экономики. Евросоюз — крупнейший торговый партнер и иностранный инвестор Казахстана. Товарооборот страны с членами ЕС в 2024 году составил около $50 млрд — 80% от общего объема торговли ЕС с Центральной Азией.

3–4 апреля в Самарканде проходит первый в истории саммит Центральной Азии и Евросоюза с участием президентов Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. По словам Урсулы фон дер Ляйен, укрепление отношений с Центральной Азией — часть политики ЕС по диверсификации внешней торговли. Соглашения о сотрудничестве сторон касаются транспорта, критически важных ресурсов, энергетики и цифровой связи.

Лусине Баласян