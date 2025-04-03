РФС получил от UEFA свыше €5,5 млн за сезон-2023/2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выплатил Российскому футбольному союзу (РФС) €5,526 млн за сезон-2023/2024. Эти данные следуют из финансового отчета, опубликованного организацией во время конгресса в Белграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Darko Vojinovic / AP

На поддержку сборных было выделено €1,445 млн. €700 тыс. РФС получил за участие в программе HatTrick (поддержка национальным ассоциациям для развития футбола на всех уровнях). Финансирование российских клубов, не участвовавших в групповом этапе Лиги чемпионов, составило €3,381 млн.

Меньше РФС получили только национальные ассоциации Финляндии (€5,496 млн), Гибралтара (€4,980 млн) и Сан-Марино (€4,727 млн). Наибольшие выплаты за прошлый сезон были выделены Итальянской федерации футбола (€15,275 млн).

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой UEFA из-за начала спецоперации на Украине. Сегодня, 3 апреля, глава организации Александр Чеферин заявил, что отстранение россиян продлится до окончания конфликта.

Таисия Орлова