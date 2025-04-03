На Кубани доля отказов по заявкам на товарные кредиты достигла 85,3%

Доля отказов по заявкам на получение POS-кредитов (товарных кредитов) в Краснодарском крае по состоянию на февраль 2025 года составила 85,3%. Это самый высокий показатель среди всех российских регионов. Чуть меньше доля отказов в Ростовской (84,5%), Московской (83,9%), Челябинской (83,9%) и Свердловской (83,2%) областях. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рост отказов по заявкам на POS-кредиты в Краснодарском крае составил по сравнению с февралем 2024 года 6,3 процентных пункта (п. п.). На Дону число отказов выросло на 5 п. п., в Подмосковье — на 5,7 п. п., в Челябинской области — на 5 п. п., в Свердловской области — на 4,9 п. п.

В целом стране банки отказывают в предоставлении товарных кредитов в 84% случаев (рост за год на 5,5 п. п.). По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано с политикой Банка России по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. В целом господин Волков отмечает общее сокращение спроса со стороны граждан в сегменте товарных кредитов.

Василий Хитрых