Номер не скроется от камер

Продажу приспособлений для сокрытия автомобильных номеров запретят. Депутаты предлагают внести такие системы в черный список. Парламентарии объясняют, что законопроект разработан для изменения порядка продажи товаров, которые негативно влияют на безопасность дорожного движения. Сегодня на всех российских маркетплейсах и классифайдах можно без труда найти откидные рамки с электроприводом, которые позволяют скрывать номера в зоне действия камер фиксации нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Если поправки примут, селлерам не удастся продавать запрещенные устройства, считает председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «Маркетплейсы работают по правилам, установленным общими законами: "О торговле", Гражданским кодексом и так далее. Если в список запрещенных к продаже товаров будет внесена и эта категория, то, конечно, продавцы просто не смогут разместить такую карточку.

Сейчас все, что продается на маркетплейсе, — категории, которые можно продавать. Пока оно не запрещено, площадки не могут в рамках своего собственного саморегулирования ограничить селлеров к продаже. Это будет нарушением закона. Если Госдума примет законопроект, естественно, он станет обязательным к исполнению всеми участниками, и маркетплейсы должны будут контролировать выполнение этого закона. Соответственно, селлеры, которые будут нарушать, пройдя модерацию и спрятав в описании карточки вот эту вот историю, то, конечно, это нарушение закона, оно чревато и блокировкой личного кабинета на маркетплейсе, и какими-то санкциями».

Монтировать устройства для сокрытия номеров на автомобиль уже запрещено. Для нарушителей с октября 2024 года предусмотрено лишение прав на срок до полутора лет с конфискацией гаджета. Ужесточение наказания позитивно отразилось на дисциплине водителей, рамки-перевертыши — редкость на дорогах, говорит директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев: «Такая проблема, как сокрытие номеров, в связи с принятием поправок уже сходит на нет. Думаю, нет необходимости регулировать это дополнительной статьей.

Но само по себе решение правильное. То есть, если мы выделим все в отдельную статью, можно будет принять меры по удалению данного товара из реестра экспорта. Сейчас такие рамки не запрещены, их спокойно можно приобрести на различных маркетплейсах. В ГИБДД, если раньше об этом и говорили, указывали на то, что нужно принимать какие-то меры. А с нового года о такой проблеме стало почти не слышно».

В январе 2024 года суд в Москве запретил продажу через интернет устройств, позволяющих скрывать госномер от камер видеонаблюдения, признав подобные объявления запрещенной к распространению информацией. После этого на Aliexpress подобные предложения исчезли, сообщал ТАСС. Однако сейчас устройства доступны и на этой площадке.

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Ирина Савина