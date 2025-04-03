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Коммерсантъ FM
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Номер не скроется от камер

Откидные рамки внесут в список запрещенных к продаже устройств

Продажу приспособлений для сокрытия автомобильных номеров запретят. Депутаты предлагают внести такие системы в черный список. Парламентарии объясняют, что законопроект разработан для изменения порядка продажи товаров, которые негативно влияют на безопасность дорожного движения. Сегодня на всех российских маркетплейсах и классифайдах можно без труда найти откидные рамки с электроприводом, которые позволяют скрывать номера в зоне действия камер фиксации нарушений.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Если поправки примут, селлерам не удастся продавать запрещенные устройства, считает председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «Маркетплейсы работают по правилам, установленным общими законами: "О торговле", Гражданским кодексом и так далее. Если в список запрещенных к продаже товаров будет внесена и эта категория, то, конечно, продавцы просто не смогут разместить такую карточку.

Как устроен рынок скрытых автономеров

Сейчас все, что продается на маркетплейсе, — категории, которые можно продавать. Пока оно не запрещено, площадки не могут в рамках своего собственного саморегулирования ограничить селлеров к продаже. Это будет нарушением закона. Если Госдума примет законопроект, естественно, он станет обязательным к исполнению всеми участниками, и маркетплейсы должны будут контролировать выполнение этого закона. Соответственно, селлеры, которые будут нарушать, пройдя модерацию и спрятав в описании карточки вот эту вот историю, то, конечно, это нарушение закона, оно чревато и блокировкой личного кабинета на маркетплейсе, и какими-то санкциями».

Монтировать устройства для сокрытия номеров на автомобиль уже запрещено. Для нарушителей с октября 2024 года предусмотрено лишение прав на срок до полутора лет с конфискацией гаджета. Ужесточение наказания позитивно отразилось на дисциплине водителей, рамки-перевертыши — редкость на дорогах, говорит директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев: «Такая проблема, как сокрытие номеров, в связи с принятием поправок уже сходит на нет. Думаю, нет необходимости регулировать это дополнительной статьей.

Какие технологии будут применяться при распознавании автомобильных номеров

Но само по себе решение правильное. То есть, если мы выделим все в отдельную статью, можно будет принять меры по удалению данного товара из реестра экспорта. Сейчас такие рамки не запрещены, их спокойно можно приобрести на различных маркетплейсах. В ГИБДД, если раньше об этом и говорили, указывали на то, что нужно принимать какие-то меры. А с нового года о такой проблеме стало почти не слышно».

В январе 2024 года суд в Москве запретил продажу через интернет устройств, позволяющих скрывать госномер от камер видеонаблюдения, признав подобные объявления запрещенной к распространению информацией. После этого на Aliexpress подобные предложения исчезли, сообщал ТАСС. Однако сейчас устройства доступны и на этой площадке.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ирина Савина

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