В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Режим повышенной готовности введен в Новороссийске из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Режим начал действовать в 09:00 3 апреля. В Новороссийске ожидается сильный ливень, гроза, град и ветер до 20 м/с.

Ранее, 2 апреля, в Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение. Оно действует в течение суток 3 апреля, а также ночью и утром 4 апреля на территории региона, кроме Сочи.

Алина Зорина