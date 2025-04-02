На Кубани действует штормовое предупреждение из-за непогоды

В Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение из-за изменения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В течение суток 3 апреля, а также ночью и утром 4 апреля местами на территории региона, кроме Сочи, ожидается сильный дождь в сочетании с грозой. Также возможен град и ветер с порывами до 20 м/с.

Жителей региона призывают быть внимательными и следить за обновлениями прогноза погодных условий.

Алина Зорина