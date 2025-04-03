Росреестр Чувашии рекомендовал регистрировать право собственности на землю в ЕГРН
Управление Росреестра по Чувашской Республике рекомендует собственникам земельных участков зарегистрировать право на владение ими в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Росреестр Чувашии рекомендовал регистрировать право собственности на землю в ЕГРН
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Кадастровый учет не является подтверждением права собственности на недвижимость, и он может быть снят с учета в любой момент, напомнили в чувашском Росреестре.
«Если владелец не обращался за оформлением своих прав, то участок фактически является бесправным», — сказано в сообщении.
Кроме того, с 1 марта в России вступили в силу новые правила регистрации земельных участков. Землю нельзя будет зарегистрировать, если границы землевладений не внесены в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).
Также собственнику будет необходимо в течение трех лет начать осваивать земельный участок в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. За нарушение закона владельцев могут ждать штрафы, а в крайнем случае — изъятие земли.