Павильон для космического корабля «Буран» в Верхней Пышме построят до конца года

В Музейном комплексе в Верхней Пышме (Свердловская область) началась реализация нового этапа строительства павильона для орбитального космического корабля «Буран», сообщила пресс-служба Музейного комплекса. По ее данным, фюзеляж летательного аппарата транспортировали на стоянку перед строящимся ангаром.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Разгрузка космического корабля "Буран"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следующим этапом работы будет стыковка деталей, которые были сняты с орбитального космического корабля перед его транспортировкой в Верхнюю Пышму: консоли, шасси, хвост, элевоны. Завершить работы планируется в 2025 году.

«Сроки возведения павильона и открытия экспозиции напрямую связаны с работами по реставрации орбитального космического корабля. Эти процессы идут параллельно, поэтому стройка полностью зависит от того, как продвигаются эти работы. Точную дату открытия мы пока не называем, но планируем завершить строительство в текущем году»,— уточнил директор Музейного комплекса Николай Резинских.

«Буран» — советский орбитальный космический корабль многоразовой транспортной космической системы (МТКС). Он совершил свой первый и единственный полет 15 ноября 1988 года без экипажа на борту. Хотя «Буран» был рассчитан на 100 полетов в космос, программа «Энергия-Буран» была закрыта. Всего было создано пять экземпляров «Бурана»: три из них были разрушены, один находится в музее на Байконуре (Казахстан).

Образец космического корабля «Буран» в Музейном комплексе — единственный летный экземпляр, сохранившийся в России, имеет неофициальное название «Байкал». В Верхнюю Пышму его доставили в августе 2024 года. Осенью прошлого года для него началось строительство павильона. В январе 2025 года специалисты приступили к реставрации уникального экспоната.

Анастасия Лесникова