В Тутаевском округе отремонтируют дороги и общественные территории

В Тутаеве отремонтируют улицы Комсомольскую и Терешковой, а также продолжат благоустройство парка на Волжской набережной в Константиновском. Соответствующие поручения были даны в результате встречи губернатора Михаила Евраева с активистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На Комсомольской тротуары сделают в плитке, нанесут разметку на дорогу и оборудуют проекционные пешеходные переходы, установят дорожные знаки. По словам господина Евраева, проект находится на экспертизе. Работы начнутся в этом году, а в следующем — продолжатся.

«Общая стоимость ремонта улицы Комсомольской – 84 млн руб. В этом году отремонтируем участок от улицы Терешковой до средней школы №7. На эти цели предусмотрено 44 млн рублей из областного и местного бюджетов»,— прокомментировал господин Евраев.

Необходимость ремонта этого участка подчеркивает директор школы №7 Елена Сапегина. Она поясняет, что в учреждение ходят 800 детей. «Пешеходные переходы неудобные, родители беспокоятся. Поэтому для нас это очень важная дорога»,— сказала госпожа Сапегина.

Президент федерации тайского бокса Ярославской области Марина Куликова обратила внимание на необходимость ремонта участка на Терешковой. «У нас рядом с ней социальные объекты: два корпуса школы искусств, детский сад «Буратино» и школа №3»,— сказала госпожа Куликова.

Ремонт подразумевает асфальтировку, тротуары в плитке, парковочные карманы и новые дорожные знаки. На ремонт предусмотрено 45 млн руб. Скоро начнут искать подрядчика.

Тутаевские активисты настояли на продолжении благоустройства парка на Волжской набережной в поселке Константиновском. Первый этап работ там провели в 2023 году в рамках федерального проекта: сделали дорожки, место отдыха с лавками.

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«В этом году в рамках продолжения благоустройства планируется устроить лестничный спуск, парковочное пространство, вырубить аварийные деревья, поставить металлическое ограждение вдоль набережной. Подрядчик уже определен»,— сообщил депутат муниципального совета Константиновского сельского поселения Евгений Даменцев.

ПСД готовится и для приведения в порядок территории Константиновского социально-культурного комплекса. Как объяснил депутат муниципального совета Константиновского сельского поселения Михаил Архиповский, в 2021 году в здании провели капремонт, потом была модернизация кинозала. Все эти мероприятия смогли увеличить посещаемость комплекса.

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«Территория вокруг очень большая, и ее нужно облагородить: сделать асфальтовое покрытие, дорожки в тротуарной плитке, лавочки, урны и освещение»,— сказал господин Архиповский.

Также в планах благоустроить сквер Памяти с памятником солдату в Константиновском и привести в порядок памятник «Скорбящая мать» в Тутаеве. В последнем случае нужно восстановить фигуру «матери», положить новую плитку, сделать бордюры вокруг объекта и лестницу-спуск, а также освещение.

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«Подготовлена проектно-сметная документация, округ планирует принять участие в конкурсном отборе на получение региональной субсидии на обустройство воинских захоронений в 2026 году. Михаил Евраев поддержал эту инициативу»,— прокомментировала депутат городского муниципального совета Марина Тихомирова.

Алла Чижова