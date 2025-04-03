Минфин сменил стратегию

Впервые с начала 2024 года Министерство финансов откроет продажи валюты и золота на бирже. Ежедневный объем операций превысит 1,5 млрд руб., а общая сумма — почти 36 млрд руб., сообщает Минфин. Старт продаж запланирован на 7 апреля, цикл продлится до 12 мая. До сих пор ведомство не продавало, а, наоборот, покупало активы. Например, в марте объем операций приблизился к 3 млрд руб. Как отмечают в Минфине, смена стратегии связана с прогнозами на нефтегазовые доходы бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ожидается, что они будут меньше запланированного. Так же было и в марте. Бюджет не досчитался 65 млрд руб. Снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями потребовали корректировки, пояснил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров: «Есть бюджетное правило, и Минфин корректирует покупки и продажи в соответствии с расчетными налогами на нефть и газ. Собственно, изменение текущей динамики цен и объемов продажи диктует объем налоговых платежей.

Если отклонения совершаются в ту или иную сторону, то Минфин производит корректировку в соответствии с бюджетным правилом, продает или покупает валюту для того, чтобы восполнить недостающие доходы или, наоборот, сделать сбережения. Текущие операции Минфина особенно не повлияют на курс рубля. Это всего лишь не более 2% от среднедневного оборота Мосбиржи, поэтому данные корректировки чисто связаны с бюджетным процессом».

Выход Минфина на биржу с продажами валюты и золота повлияет на курс рубля. К лету он существенно ослабнет, полагает главный экономист Газпромбанка по России Павел Бирюков: «Это обеспечит некоторую поддержку рублю, однако мы считаем, что она будет в существенной степени компенсирована за счет ухудшения фундаментальных условий. То есть причина, почему, собственно, Минфин поменял стратегию ухудшения внешних условий торговли, скажется на валютном рынке существеннее, чем изменение стратегии министерства.

Как это выразится? Экспортеры будут продавать меньше валюты — это во-первых. А во-вторых, нынешнее текущее укрепление рубля спровоцирует рост спроса импортеров на валюту. В-третьих, возможны некоторые другие изменения потоков капитала, которые тоже будут дополнительно играть против рубля. В этих условиях мы считаем, что рубль будет находиться под давлением в обозримой перспективе, что он будет ослабевать, и на горизонте двух месяцев рубль может достичь уровней в 95 руб. за доллар».

3 апреля доллар подешевел по отношению ко всем основным валютам, курс обвалился максимально за 2,5 года. Индекс DXY, который показывает стоимость американской валюты по отношению к шести другим валютам стран-основных торговых партнеров США, потерял больше 2%. Рынок реагирует на объявление масштабных пошлин Дональдом Трампом. Сейчас доллар торгуется на межбанковском рынке чуть выше отметки в 84 руб.

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Светлана Белова