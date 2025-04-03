Погиб сын бывшего зампредседателя правительства Прикамья

В Москве найден мертвым сын бывшего вице-премьера правительства Пермского края Алексея Санникова Олег. Ранее появилась информация, что тело было обнаружено в квартире с множественными колото-резаными ранами. Погибший учился в Высшей школе экономики, его одногруппники подтвердили порталу Properm.ru факт смерти молодого человека. Об этом им стало известно 24 марта. Алексей Санников был зампредседателя правительства региона с 2006 по 2009 годы. Затем работал в коммерческих структурах.