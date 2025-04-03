Пенсионерка со Ставрополья потеряла 7,5 млн рублей из-за мошенников

Телефонные аферисты предложили 75-летней жительнице станицы Ессентукской заработать на инвестициях. Женщина согласилась и в итоге лишилась 7,5 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Неизвестный мужчина позвонил пенсионерке и представился сотрудником торгового предприятия. По его рекомендации она установила на телефон специальное приложение и в течение месяца переводила свои деньги на указанный счет.

После того как женщина не смогла вывести прибыль, она обратилась в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества.

Евгения Перцева