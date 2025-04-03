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«Татнефть» 9 апреля рассмотрит рекомендацию по дивидендам

Совет директоров «Татнефти» 9 апреля проведет заседание, где обсудит рекомендацию по выплате дивидендов по итогам 2024 года. Об этом сообщили на портале раскрытия корпоративной информации.

«Татнефть» 9 апреля рассмотрит рекомендацию по дивидендам

«Татнефть» 9 апреля рассмотрит рекомендацию по дивидендам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Татнефть» 9 апреля рассмотрит рекомендацию по дивидендам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за третий квартал в размере 17,39 руб. на акцию.

2 апреля Президент России Владимир Путин разрешил компании «Балчуг капитал» приобрести у Goldman Sachs 170 тыс. акций «Татнефти».

Дарья Сайфиева

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