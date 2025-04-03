В Челябинской области в два раза выросло число и площадь лесных пожаров

За последние сутки в Челябинской области было ликвидировано шесть лесных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона зафиксировано 12 возгораний в лесах и 62 ландшафтных пожара. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Алексей Текслер и призвал жителей региона воздержаться от походов в леса.

По данным главного управления лесами Челябинской области, общая площадь шести произошедших за последние сутки пожаров составила 22,8 га. С начала сезона площадь всех возгораний составила 41,4 га. В тушении пожаров было задействовано 102 человека и 46 единиц техники. В четырех случаях огонь в леса перешел с земель иных категорий и линейных объектов.

«Напомню, что чаще всего причиной пожара становится человеческий фактор. Костер в лесу, пал травы и многое другое. Очень прошу всех быть осторожными. Воздержитесь пока от походов в леса, а если идете — соблюдайте требования пожарной безопасности. Сообщайте о возгораниях. Их последствия могут стать непоправимыми»,— написал губернатор.