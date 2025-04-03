На обновление ремонтной базы «Евраз НТМК» направили около 500 млн рублей

«Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») в течение пяти лет провел техническое перевооружение ремонтной базы, инвестиции составили около 500 млн руб., сообщили в пресс-службе «Евраза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал» Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал»

«В течение 2020-2025 годов было приобретено около 30 единиц станочного оборудования, несколько робототехнических комплексов, лазерные и металлорежущие агрегаты, современное оборудование для 3D-моделирования и изготовления форм из холоднотвердеющих смесей»,— говорится в сообщении.

Для ремонтных цехов закупили пятнадцать новых токарных станков различного типа, включая обрабатывающие центры с числовым программным управлением (ЧПУ). Среди нового оборудования — токарно-винторезные станки, которые позволяют вытачивать детали длиной от 100 до 4 тыс. мм.

Как пояснили в «Евразе», они позволят сократить время обработки деталей сложной формы: если раньше требовалось несколько дней, то сейчас 16 часов.

«"Евраз НТМК" планомерно развивает собственную ремонтную базу и переходит на цифровое автоматизированное оборудование. Модернизация цехов — часть непрерывных улучшений, которые позволяют повышать производительность труда»,— отметил вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Ранее сообщалось, что «Евраз» планирует в 2027-2028 годах строительство новых шаропрокатных станов и линий по производству мелющих шаров, которые используются в цветной и черной металлургии для измельчения руды.

Анастасия Лесникова