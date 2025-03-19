«Евраз» в 2027-2028 годах увеличит мощности производства мелющих шаров

Строительство новых шаропрокатных станов и линий по производству мелющих шаров запланировано в 2027-2028 годах на комбинатах «Евраза», сообщили в компании. Сейчас их производство размещено на «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле и «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке. Суммарно они выпускают свыше 350 тыс. тонн шаров разных размеров и параметров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Евраз» увеличит мощности производства мелющих шаров

Фото: Пресс-центр «Евраз-Урал» «Евраз» увеличит мощности производства мелющих шаров

Фото: Пресс-центр «Евраз-Урал»

С вводом новых мощностей производство мелющих шаров вырастет на 200-250 тыс. тонн с расширением продуктового ряда. «Учитывая текущие потребности рынков РФ и СНГ и перспективы роста спроса, компания начала работы по реализации проектов строительства новых шаропрокатных станов, а также создания линий по штамповке высокопрочных шаров и выпуску литых шаров с содержанием хрома до 25%»,— подчеркнули в компании.

Мелющие шары используются в цветной и черной металлургии для измельчения руды.

Алексей Буров