Не больше года – горизонт планирования россиян по-прежнему ограничен

Треть россиян считают основной успеха в жизни долгосрочное планирование. При этом 45% планируют основные дела на перспективу не далее года, говорится в исследовании аналитического центра «АльфаСтрахование».

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34% участников исследования считают долгосрочное планирование важным. 27% опираются в планировании только на формирующие жизненные решения – учеба, работа, отпуск, семейные события. 20% вообще считают какое-либо планирование на долгосрочные перспективы бессмысленным, так как обстоятельства в жизни меняются слишком быстро.

Обязательными к планированию 47% считают карьерные цели и работу, 36% - планы по учебе, 34% включают в планирование финансы, 33% – отпуска. 32% особое внимание уделяют семейным обстоятельствам, 26% – отслеживанию здоровья и сопутствующим процедурам. Также опрошенные планируют долгосрочные перспективы встреч с друзьями и близкими, если они далеко живут (19%).

Необязательными к планированию участники исследования назвали повседневные дела и развлечения. Так ответили 56%. При этом 37% наоборот скрупулёзно вносят в планы рутину с точностью до нескольких недель.

45% респондентов строят планы не далее, чем на год. 32% оперируют полугодием, 11% планируют в пределах квартала. Остальные считают, что рассуждать о планах можно в пределах месяца, тогда они с наибольшей долей вероятности состоятся.

41% строго контролирует выполнение намеченного и стараются не допускать переносов 38% регулярно сдвигают планы. Регулярно нарушают их 11% участников опроса.

Каждый четвертый поменял отношение к планированию за последние пять лет (54% опрошенных отметили, что на это повлияла пандемия). Для 21% отношение к планам стало более серьезным. А для 19%, наоборот, изменилось в более «безответственную» сторону.