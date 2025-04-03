Татьяна Савинова ушла из правительства Оренбуржья

Татьяна Савинова уволилась с должности заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министра здравоохранения региона. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото minzdrav.orb.ru Фото: Фото minzdrav.orb.ru

Перед этим Татьяна Савинова попрощалась с коллективом в связи с переездом в Екатеринбург. Также ушел в отставку Игнат Петухов, занимавший пост заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике и министра экономразвития региона.

Что же касается министра образования Оренбуржья Алексея Пахомова, информация о его отставке, опубликованная в СМИ, оказалась фейком. Чиновник продолжает работать в должности, уточнили в правительстве Оренбуржья.

Кадровые перестановки в структурах власти области начались после назначения Евгения Солнцева врио губернатора Оренбургской области. Прежний глава региона Денис Паслер стал временно исполняющим обязанности главы Свердловской области.

Георгий Портнов