В первом полугодии банки реструктурировали кредиты воронежцев на 5,4 млрд рублей

В январе–июне 2024 года финансовые организации пересмотрели условия 384 кредитов воронежских предпринимателей на 1,2 млрд руб. в сумме. За тот же период жители региона взяли кредитные каникулы по 12,5 тыс. ссуд на 4,2 млрд рублей. в совокупности. Об этом сообщили в воронежском отделении Центробанка.

В целом по Черноземью за первое полугодие банки реструктурировали компаниям 1,2 тыс. кредитов на сумму 4,6 млрд руб., а физлицам смягчили условия по 28,2 тыс. кредитов на сумму 11,1 млрд руб.

С этого года в России действует механизм постоянных кредитных каникул. Граждане могут поставить на паузу кредиты или займы вне зависимости от того, когда их оформляли. Отсрочку может получить любой человек, если его доходы за последние два месяца снизились больше чем на 30% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Также за отсрочкой могут обратиться граждане, пострадавшие от чрезвычайной ситуации.

Получить кредитные каникулы по одному договору разрешено только один раз. Максимальные суммы, по которым можно взять паузу в выплатах, составляют 150 тыс. руб. по кредитным картам, 1,6 млн руб. — по автокредитам, 450 тыс. руб. — по остальным кредитам и займам.

С марта 2022 года по декабрь 2023-го в Воронежской области реструктурировали кредитов на 67 млрд руб.

Денис Пискунов