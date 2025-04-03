В Рыбинском округе откроется уличный кинотеатр

В Рыбинском округе в поселке Каменники летом откроется уличный кинотеатр. Эту идею местных активистов поддержал губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе визита в округ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«В поселке Каменники активно развиваем инфраструктуру. В прошлом году здесь установили каток. Он стал точкой притяжения для местных жителей и гостей поселка. У активистов есть предложение использовать каток круглогодично и создать здесь летний кинотеатр. Полностью поддерживаю эту инициативу»,— прокомментировал господин Евраев.

Показ фильмов организуют на светодиодном экране. В кинотеатре будут показывать фильмы из классики советского кино, мультфильмы и современные картины.

«Запланировано проведение сопровождающих тематических игровых и познавательных программ для различных возрастных категорий посетителей»,— добавила директор одной из школ округа Ирина Козлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Еще одним предложением жителей стало продолжение работ по благоустройству в парке Победы в Тихменево, которые начались в 2022 году.

«Сделали дорожку из тротуарной плитки, поставили фонари, скамейки и урны, в центральной части сделали две мемориальные плиты с именами жителей Тихменева, которые участвовали в Великой Отечественной войне»,— сообщила директор социального агентства молодежи Евгения Кудрявцева.

В парке срубили аварийные деревья, построили пешеходный мост для комфорта местных жителей.

«Жители оценили перемены, парк Победы достойно встретит 80-летие великого праздника. Предлагаем продолжить благоустройство и использовать для этого новые возможности»,— сказал местный житель Михаил Качков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Местные жители попросили отремонтировать памятник солдату в парке, поддержку в этом направлении глава региона пообещал оказать.

«Очень важно, чтобы мемориалы, памятники выглядели достойно, так мы показываем нашим детям, что чтим наших героев и традиции»,— подчеркнула госпожа Кудрявцева.

Алла Чижова