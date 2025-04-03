Водитель катера пойдет под суд в Нижнем Новгороде за столкновение с парусником

В Нижнем Новгороде 43-летний водитель катера пойдет под суд по делу о столкновении с другим судном. Как сообщили в Центральном МСУТ СК России, нижегородца будут судить по ч.1.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее причинение крупного ущерба).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2023 года в ночное время нетрезвый фигурант шел на катере по реке Оке и при обгоне парусно-моторного судна столкнулся с ним. При этом прав на управление маломерным судном у водителя катера не было.

Ущерб паруснику от столкновения составил более 3 млн руб. По ходатайству следователя суд арестовал имущество обвиняемого на соразмерную сумму.

Галина Шамберина