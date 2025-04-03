ГАТИ выдала два ордера для реализации проектов программы «Петербургские дворы»

В Петербурге стартовала реализация проектов программы «Петербургские дворы». Она предполагает выделение субсидий на ремонт дворов в муниципалитетах-победителях конкурса, сообщили 3 апреля в Государственной административно-технической инспекции города.

В настоящий момент в Едином общегородском координационном графике работ ГАТИ заявлено более 90 объектов для благоустройства. С июня 2024 года специальная комиссия оценивала соответствующие проекты от муниципальных властей. Из 64 округов выбрали 20, которым будут направлены средства из городского бюджета. В этом году на эти цели выделено более 1,5 млрд рублей.

Работы по благоустройству по программе «Петербургские дворы» в 2025 году проведут в 12 районах города. Два первых ордера ГАТИ на проведение работ по восстановлению асфальтового покрытия двора на Тихорецком, 37 и создание новых дорожек к детской площадке на Северном проспекте, 93 получило МО «Академическое».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге до начала осени планируют отремонтировать более 500 крыш жилых домов.

Андрей Цедрик