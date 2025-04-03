Туапсе обогнал Сочи по качеству городской среды

Туапсе возглавил рейтинг городов Краснодарского края по качеству городской среды. У курорта 269 баллов против 263 у Сочи по итогам 2024 года, следует из данных, размещенный на сайте индекса качества городской среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

У Анапы 262 балла, Геленджика – 260, Новороссийска – 253, Краснодара – 244, Армавир заработал 223 балла. В целом по стране доля городов с благоприятной для жизни средой составила 82,4% – их число достигло 920 и превысило показатель позапрошлого года на 161.

Для оценки эффективности реализуемых мероприятий ежегодно для более 1,1 тысячи городов рассчитывается индекс качества городской среды. Индекс формировался по 36 ключевым индикаторам. Максимум, который мог заработать город, – 360 баллов. Города, получившие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания.

Наиболее заметные результаты достигнуты в Крыму, Калининградской, Тульской, Рязанской и Челябинской областях. В Краснодарском крае за год прирост городов с благоприятной средой за год составил +42%.

Вячеслав Рыжков