ВТБ поддержал старт проекта Бизнес Баттл на Ставрополье

ВТБ поддержал запуск конкурса стартапов Бизнес Баттл в Ставропольском крае. Инициатива направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных проектов и популяризацию предпринимательства.

О старте конкурса в регионе объявили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и заместитель президента—председателя правления ВТБ Денис Бортников в рамках «Дня бизнеса» в Ставрополе. В мероприятии приняли участие наставники проекта и местные предприниматели.

Как отметил господин Владимиров, малый и средний бизнес — это основа экономики региона. «На Ставрополье действует целый ряд мер поддержки для бизнеса, которые упрощают административные процедуры и способствуют росту деловой активности, чтобы каждый, кто хочет развивать свое дело, чувствовал поддержку государства. Такие инициативы, как Бизнес Баттл, – это еще один инструмент, помогающий успешно запустить свой проект, в том числе начинающим предпринимателям, получить поддержку от опытных наставников и, в конце концов, довести свою идею до успешной реализации», – поделился губернатор.

По словам господина Бортникова, конкурс, который шесть лет проводился в Калининградской области, теперь расширяет свою географию. «Ставрополье активно развивается, и мы видим рост числа предпринимателей среднего и малого бизнеса в крае. Это свидетельствует о том, что регион становится все более привлекательным для новых идей и инициатив», – добавил он.

В рамках проекта участники проходят отбор, учатся анализу рынка, разрабатывают бизнес-планы и финансовые модели под руководством наставников. Финалисты представят проекты потенциальным инвесторам, после чего жюри выберет победителей.

Наставниками команд Бизнес Баттла на Ставрополье выступят:

Александр Дыренко — управляющий ВТБ в СКФО — вице-президент;

— управляющий ВТБ в СКФО — вице-президент; Евгений Осиновский — сооснователь ГК «Снэкмания»;

— сооснователь ГК «Снэкмания»; Александр Резников — основатель Благотворительного фонда «Жить с мечтой», президент бизнес-клуба «Южный Рубеж»;

— основатель Благотворительного фонда «Жить с мечтой», президент бизнес-клуба «Южный Рубеж»; Алексей Слюсарев — налоговый консультант, ресторатор, основатель и партнер российских и международной юридических компаний;

— налоговый консультант, ресторатор, основатель и партнер российских и международной юридических компаний; Александр Кологривый — генеральный директор ООО УК «Ипатово Инвест».

Организатором проекта выступает Русская медиагруппа «Западная пресса», ВТБ и РАНХиГС — генеральными спонсорами. Партнеры конкурса – агрохолдинг «АСБ», бизнес клуб «Южный Рубеж», сообщество предпринимателей ЭВОЛИУМ, некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», Корпорация развития Ставропольского края. Информационный партнер в Ставропольском крае – холдинг АТВ Медиа.

Заявки принимаются с 3 апреля по 3 мая 2025 года. Победитель конкурса получит 1 млн руб. от ВТБ, за второе место предусмотрено бесплатное обучение по программе MBA в РАНХиГС, четвертое место наградят 300 тыс. руб. от агрохолдинга АСБ. Обладатели третьего и пятого мест получат сертификаты на поддержку бизнеса от Минэкономразвития края.

Банк ВТБ (ПАО) С информацией об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте.

http://www.vtb.ru/