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Вандалы в Таганроге осквернили памятник героям-подпольщикам

В Таганроге вандалы осквернили памятник «Клятва юности», посвященный героям антифашистского подполья. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Много усилий было вложено в его восстановление, чтобы сохранить память о тех, кто сражался за нашу свободу. Но буквально в этот же день, после завершения работ, стало известно, что памятник был осквернен вандалами»,— говорится в сообщении.

Монумент уже восстановлен. По данному факту полиция проводит проверку.

Тат Гаспарян

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