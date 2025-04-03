Трасса А-310 между Еманжелинском и Южноуральском станет четырехполосной

С 10 апреля стартует капитальный ремонт трассы Челябинск — Троицк — Казахстан. Участок дороги между Еманжелинском и Южноуральском станет четырехполосным, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Планируется отремонтировать 22 км трассы. Дорожное полотно будет расширено до четырех полос с барьерным ограждением и разделением транспортных потоков. Кроме того, появятся четыре разворотные петли, более шести километров освещения, десять остановочных комплексов.

Ожидается, что расширение до четырех полос загруженного участка автодороги А-310, интенсивность движения по которому составляет до 30 тыс. автомобилей ежедневно, позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение транспорта.

Из-за капремонта дороги на трассе будут действовать временные ограничения движения. Работы планируют завершить в октябре 2026 года.