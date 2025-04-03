Истец не находит себе рыбное место

Кассационный суд рассмотрит жалобу ЗАО «Рыболовецкая агрофирма "8 Марта"» на решения нижестоящих инстанций, которые подтвердили законность торгов, в ходе которых Росрыболовство заключило договоры пользования рыбоводными участками с ООО «Коста» и ИП Глушко. Истец считает, что спорные объекты принадлежат его правопредшественнику. По мнению юристов, кассация подтвердит выводы нижестоящих инстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит кассационную жалобу ЗАО «РАФ "8 Марта"» к Азово-Черноморскому ТУ Росрыболовства, ООО «Коста» и ИП Глушко. В заявлении истец требует отменить решения нижестоящих инстанций и признать недействительными договоры пользования рыбоводными участками, заключенные между ответчиками, применить последствия недействительности сделки, а также восстановить положение, существовавшее до нарушения права ЗАО «РАФ "8 Марта"».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Рыболовецкая агрофирма "8 Марта"» было зарегистрировано в 2006 году в Кореновске. Правопредшественником является рыболовецкий колхоз «8 Марта». Основной вид деятельности предприятия — рыбоводство. Гендиректором компании является Александр Першин. Среди акционеров указано АО «Кореновскрыба» (23,73%). По итогам 2023 года выручка общества составила 2,1 млн руб., чистая прибыль — 80 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, РАФ «8 Марта» пыталось доказать в судах, что спорные рыбоводные участки сформированы в границах земельного массива, предоставленного правопредшественнику истца — рыбколхозу «8 Марта». По мнению истца, ЗАО «Рыболовецкая агрофирма "8 Марта"» в порядке универсального правопреемства приобрело право постоянного бессрочного пользования (ПБП) земельным массивом площадью 7837,77 га в границах, установленных государственным актом на право пользования землей. В состав массива входят искусственные водные объекты (водохранилища) — Нижний Батуринский и Верхний Батуринский нагульные пруды, которые в период с 1953 по 1991 годы построил рыбколхоз «8 Марта» собственными силами и за собственный счет.

Суд отказал в удовлетворении требований РАФ «8 Марта» по нескольким основаниям. Решающим фактором для отказа стал правовой статус спорных водных объектов. Суд указал, что река Бейсуг, на которой расположены спорные участки, относится к собственности РФ, что соответствует положениям ст. 8 Водного кодекса, согласно которой водные объекты по общему правилу находятся в федеральной собственности. Важно отметить, что истец пытался доказать, что спорные участки представляют собой искусственные пруды, созданные рыбколхозом «8 Марта», и потому могут находиться в частной собственности.

Однако суд применил норму Водного кодекса, согласно которой в частной собственности могут находиться только те пруды, которые являются обособленными водными объектами, то есть не имеют гидравлической связи с другими поверхностными водными объектами. В данном случае Нижний и Верхний Батуринские пруды расположены на реке Бейсуг, которая имеет гидравлическую связь с Азовским морем, что исключает их квалификацию как обособленных водных объектов.

Суд также сослался на разъяснения из обзора судебной практики ВС РФ от 2019 года, где подтверждается, что водные объекты, имеющие гидравлическую связь с другими поверхностными водными объектами, не могут находиться в частной собственности. Это толкование является обязательным для нижестоящих судов и создает устойчивую практику в подобных спорах.

Рассматриваемый спор касается весьма специфической отрасли законодательства — правового регулирования в сфере водопользования, аквакультуры и рыбоводства, где пересекаются нормы водного, земельного и гражданского права, говорит судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев. По его мнению, кассация Северо-Кавказского округа при рассмотрении жалобы будет проверять только правильность применения норм материального и процессуального права, не пересматривая фактические обстоятельства дела.

«В данном случае суд первой инстанции правильно применил как общие нормы гражданского законодательства о недействительности сделок, так и специальные нормы водного законодательства, регулирующие правовой статус водных объектов. Выводы суда основаны на системном толковании законодательства и соответствуют актуальной судебной практике, включая позиции ВС РФ»,— поясняет Александр Терентьев. По его словам, особенно важно, что суд ссылается на официальные данные Государственного водного реестра, что является убедительным доказательством статуса спорных водных объектов.

Елена Турбина