Удмуртия увеличила экспорт веников на 50% с начала 2025 года

5,4 тыс. веников из березы, дуба, пихты и эвкалипта экспортировано из Удмуртии в Казахстан, Азербайджан, Израиль, ОАЭ, с начала 2025 года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

4 марта 2025 года специалисты управления проверили отправку 2 тыс. дубовых и березовых веников в Казахстан и ОАЭ. Лабораторные испытания не выявили карантинных вредных организмов, продукция соответствует фитосанитарным требованиям. Владельцу выданы сертификаты для экспорта.