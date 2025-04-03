Соперник «Локомотива» во втором раунде плей-офф пока не определился

Ярославский ХК «Локомотив» первым вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, другие команды КХЛ продолжают бороться за выход во второй раунд. По этой причине соперник «Локомотива» пока не определен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Напомним, что в первом раунде плей-офф команды играют внутри конференций — 1 место с 8 местом, 2-е с 7-м и так далее. Во втором раунде происходит перекрест: команды с высшим посевом на Западе играют с нижним посевом от Востока, и наоборот.

В силу этого «Локомотив» в рамках второго раунда плей-офф может встретиться с «Адмиралом» из Владивостока, или «Сибирью», или «Авангардом» из Омска, или «Ак Барсом» из Казани, или «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Окончательно соперник «Локомотива» определится по итогам серий этих команд. Первая игра ярославцев в рамках второго раунда назначена на 11 апреля.

Алла Чижова