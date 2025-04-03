Бывший прокурор Башкирии может стать судьей Конституционного суда

Возглавлявший в 2005 году прокуратуру Башкирии Александр Коновалов может стать судьей Конституционного суда России. Как написал в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас, соответствующее представление президента России поступило в Совет федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Клишаса, вопрос будет обсуждаться сенатским комитетом по конституционному законодательству на очередном заседании 15 апреля.

Александр Коновалов начинал службу в органах прокуратуры Санкт-Петербурга, в 2001 году став прокурором северной столицы. В 2005 году около восьми месяцев возглавлял надзорное ведомство в Башкирии, осенью того же года был полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. С 2008-го по 2020 год Александр Коновалов возглавлял министерство юстиции России, а с 31 января 2020 года является полномочным представителем президента в Конституционном суде.

Конституционный суд России состоит из 11 судей, включая председателя и заместителя. 1 апреля умер заместитель председателя суда Сергей Маврин.

Идэль Гумеров