«Биннофарм Групп» — одна из двух фармкомпаний в топ-30 крупнейших рекламодателей России

Ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» укрепила свои позиции в ежегодном рейтинге крупнейших рекламодателей, по версии издания Sostav, став одной из двух фармкомпаний в списке. По сравнению с предыдущим годом компания поднялась сразу на четыре позиции.



В 2024 году инвестиции «Биннофарм Групп» в рекламу лекарственных препаратов составили 3,6 млрд рублей. Основная часть бюджета пришлась на телевидение (2,6 млрд рублей), вторым по значимости каналом стал интернет (977 млн рублей). Остальная сумма была распределена между радио (86 млн рублей), наружной рекламой (9 млн рублей) и прессой (3 млн рублей).

«2024 год стал для нас периодом уверенного роста: мы продолжили активное продвижение ключевых брендов, увеличив рекламные инвестиции на 6,4%, с акцентом на телевидение и цифровые каналы. Это позволило не только сохранить рыночные позиции, но и усилить присутствие в сегментах, где ранее доминировали конкуренты. По итогам года прирост розничных продаж составил 19% по сравнению с 2023-м, что подтвердило эффективность нашей стратегии», - отметил Антон Федосюк, директор по маркетингу «Биннофарм Групп».

«Биннофарм Групп» входит в ТОП-10 фармацевтических компаний России и занимает второе место среди отечественных производителей лекарственных препаратов. Рейтинг крупнейших рекламодателей составлен на основе данных Mediascope, AdMetrix и Digital Budget (цифры приведены без учета НДС)

ООО «Биннофарм Групп»