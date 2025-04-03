Омбудсмен Хакасии получила за год 99 обращений о пропавших и пленных на СВО

Аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия в 2024 году получил 211 обращений, касающихся прохождения военной службы. Это значительно больше, чем в 2022 году (88) и в 2023-м (150).

99 из 211 обращений касаются поиска пропавших бойцов или освобождения их из плена. «По результатам рассмотрения 70 письменных обращений удалось установить местонахождение в отношении 28 военнослужащих, к сожалению, 15 военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 13 военнослужащих вышли на связь с родственниками, по остальным обращениям работа ведется по настоящее время»,— говорится в докладе омбудсмена Светланы Могилиной.

Всего аппарат уполномоченного получил в прошлом году 690 обращений. Это на 14,6% больше, чем годом ранее. Доклад будет представлен на сессии верховного совета Хакасии 4 апреля.

Как писал «Ъ-Сибирь», рост в 2024 году числа обращений, касающихся СВО, отмечают омбудсмены нескольких регионов Сибирского федерального округа.

Валерий Лавский