В Челябинской области сержанта отправили в колонию за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту, обвиняемому в самовольном оставлении воинской части. Ему назначили наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 12 мая 2024 года сержант, призванный во время частичной мобилизации, должен был вернуться из медучреждения в воинскую часть в ДНР. Однако он так и не прибыл на службу и проживал в Челябинской области до задержания 6 декабря прошлого года.

Подсудимый лишен воинского звания. Приговор не вступил в законную силу.