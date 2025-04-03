Водоканал Ставрополя сообщил о возможных задержках восстановления водоснабжения

Жители города Михайловска, села Верхнерусского, хуторов Кожевников и Демино остались без воды с вечера 2 апреля. Плановый срок восстановления водоснабжения — 17:00 3 апреля, однако коммунальщикам может понадобиться дополнительное время, предупредили в Ставрополькрайводоканале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонтные работы усложняет специфика рельефа на местности, большая протяженность сетей и длительный перерыв подачи воды. Эти факторы могут привести к завоздушиванию инженерных коммуникаций. По этой причине заполнение системы и восстановление режимов подачи воды может немного затянуться.

Евгения Перцева