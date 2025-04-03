В Самарской области второй день подряд установлены температурные рекорды

В среду, 2 апреля, на пяти метеостанциях Самарской области зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Сызрани и Тольятти воздух прогрелся до +15,9°С и +17,1°С соответственно. В первом случае перекрыт температурный рекорд в прошлом году. В Автограде на 1,0°С превышен максимум, державшийся с 2023 года. В селе Новодевичьем Шигонского района столбик термометра поднялся до +17,2°С, превысив на +3,4°С максимум этого дня 47-летней давности. Погодные рекорды также были зафиксированы в Челно-Вершинах и Серноводске Сергиевского района, где воздух прогрелся до +17,3°С и +17,4°С соответственно.

Во вторник, 1 апреля, были установлены температурные рекорды на десяти метеостанциях Самарской области.

Андрей Сазонов