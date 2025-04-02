В Самарской области установлены температурные рекорды

Во вторник, 1 апреля, на десяти метеостанциях Самарской области зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Теплее всего было в Безенчуке, где столбик термометра поднялся до +22,6°С, превысив на +7,2°С максимум этого дня 47-летней давности. В Самаре и Тольятти воздух прогрелся до +20,8°С и +20,9°С соответственно. В двух крупнейших городах региона также побиты температурные рекорды 2009 года. В Большой Глушице района термометр показал +22,2°С. Предыдущий температурный максимум 2008 года превышен на 4,0°С.

Погодные рекорды также были зафиксированы в Сызрани, Кинель-Черкассах, Серноводске Сергиевского района а также на метеостанциях Аглос (Волжский район), Новодевичье (Шигонский район) и Авангард (Нефтегорский район).

Андрей Сазонов