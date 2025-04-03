По-настоящему вместе о Победе: «Ростелеком» начал съемки новых кинооткровений

«Ростелеком» приступил к съемкам фильма «История нашей Победы». Он продолжит социальный кинопроект «Потому что мы — семья». На этот раз герои кинооткровенийрасскажут о подвигах родственников в годы Великой Отечественной войны, память о которых в семье передается сквозь поколения.



Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане

Съемки новых кинооткровений пройдут всеми городах, каждый из которых по-своему приближал Победу. Это как известные каждому Брянск, Волгоград, Санкт-Петербург, Самара, Смоленск, Ростов-на-Дону, так и небольшой город Лысьва в Пермском крае.

Участники проекта, взрослые и дети, расскажут о своих родственниках-ветеранах и о том, как им удается сохранять память о событиях Великой Отечественной войны внутри семьи. Среди предков героев фильма —как фронтовики, так и труженики тыла. Одна из историй полностью посвящена потомственному связисту, сотруднику «Ростелекома».

21 апреля 2025 года в Волгограде состоится премьерный показ и обсуждение фильма с экспертами и историками. Новый выпуск кинооткровений «История нашей Победы» также будет размещен в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»:

«Память о Победе и подвигах родственников тесно вплетена в жизнь каждой семьи в нашей стране. В одной на всех Победе есть уникальная история каждого героя и его семьи.“Ростелеком“ считает очень важным помнить и говорить об истории Родины, поэтому посвятил новый выпуск кинопроекта “Потому что мы — семья” связи поколений и событиям того времени».

Социальный проект «Потому что мы — семья» высоко оценили зрители и профессионалы. В 2024 году проект получил международную награду в сфере коммуникаций Eventiada и бизнес-премию «Большая рыба» от издания Sostav, а в марте 2025 года — Национальную премию «Наш вклад».

Первый и второй сезоны кинооткровений доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru бесплатно.

*** ПАО «Ростелеком»— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

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