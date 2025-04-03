В Новокуйбышевске загорелись два этажа жилого дома, эвакуированы 60 человек

Пожар начался в многоквартирном жилом доме в Новокуйбышевске днем в четверг, 3 апреля. Сообщение о происшествии в здании на улице Дзержинского, 35, поступило на пульт оперативных служб в 14:02 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подразделения выехали на место и установили, что горят домашние вещи в трех квартирах на восьмом и девятом этажах здания. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе пять детей.

Пожар удалось локализовать в 14:32 (MSK+1). Площадь возгорания уточняется.

Огонь тушат 31 человек и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Георгий Портнов