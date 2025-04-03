«Газпром» продает гостиницу на Ямале за 263 млн руб.

ЭТП ГПБ (Электронная торговая площадка Газпромбанка) выставила объявление о продаже гостиницы «Айсберг» в Надыме. Стоимость актива составляет 263,5 млн руб., здание расположено на ул. Пионерской, 12 возле озера Янтарное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Общая площадь трехэтажной гостиницы — 3,6 тыс. кв. м. Как следует из объявления, гостиница расположена в 1,8 км от центральной части города и в 15 минутах езды oт аэрoпоpтa. Поблизости есть продуктовые магазины, аптека, банки, автостанция, центральная районная больница и поликлиника.

«Гостиница "Айсберг" является единственной гостиницей уровня 3-х звёзд в городе Надым. Гостиница имеет сертификат соответствия, предоставляет услуги размещения высокого качества и не имеет конкурентов для своего вида деятельности»,— указано в объявлении. Из него следует, что гостиница «является по своим архитектурным решениям уникальным объектом» и превосходит все остальные гостиницы города.

В гостинице 49 комфортабельных номеров, в том числе 37 номеров первой категории и 12 номеров класса люкс. В состав объекта входит окружающее благоустройство. Указано, что рядом располагается инжeнеpно-экcплуaтaционный корпус и oбщeжитиe квартирного типа ООО «Газпром добыча Надым».

Здание было построено в 2002 году. На данный момент гостиница входит в ООО «Газпром Добыча Надым».

Анна Капустина