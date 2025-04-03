Сербские клубы предложили российским футбольным командам стадионы для международных матчей

Генеральный директор сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич и вице президент «ОФК Белград» Костадин Терзич заявили о готовности предоставить российским командам стадионы в качестве нейтральных полей для проведения международных матчей. Об этом они рассказали газете «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

«“Црвена Звезда” всегда была и будет со своими русскими братьями. У нас есть все необходимое для российского футбола в вашем распоряжении», — заявил Звездан Терзич.

«Црвена Звезда» играет на стадионе имени Райко Митича в Белграде. Он вмещает 55 538 зрителей.

Костадин Терзич сказал, что «футбол должен объединять людей, а настоящая дружба не знает границ». По словам вице-президента «ОФК Белград», клуб с «радостью и честью» примет российские команды на стадионе «Омладински», который вмещает 19 тыс. зрителей.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы не принимают участие в международных турнирах под эгидой Международной федерации футбола (FIFA) и Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA) из-за начала спецоперации на Украине.

Сегодня на конгрессе UEFA в Белграде глава FIFA Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение России к международным соревнованиям. Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что в случае возвращения на мировую арену сборная России будет готова проводить домашние матчи на нейтральном поле в Сербии.

Таисия Орлова