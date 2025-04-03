В Саратове суд вынес приговор двум россиянам за поджог релейного шкафа

Саратовский областной суд признал виновными двух граждан РФ по уголовному делу о поджоге релейного шкафа (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Саратовской области.

Один из фигурантов получил три года тюрьмы и 11 лет исправительной колонии строгого режима. Второй получил два года тюрьмы и 10 лет исправительной колонии строгого режима.

Как выяснилось, в марте минувшего года фигуранты подожгли релейный шкаф на участке местности железной дороги в Саратовской области. Преступные действия они запечатлели на видео для отчета.

Во время переписки неустановленное лицо предложило одному из фигурантов совершить указанное преступление за 15 тыс. руб. В отношении этого лица материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Павел Фролов