Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о продажах на главной ярмарки современного искусства в Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vernon Yuen / AP Фото: Vernon Yuen / AP

Я рассказал об аукционах Christie’s и Sotheby’s, которые прошли во время недавно завершившейся ярмарки Art Basel Hong Kong. Теперь о результатах самого смотра современного искусства — главного в Азии. Общая сумма вечерних продаж двух домов, по сведениям аналитиков арт-рынка, составила $89,2 млн, что примерно на 40% меньше, чем аналогичные продажи прошлой весной и прошлой осенью. Это также был худший результат с осени 2018 года. Зато в прошлое воскресенье, 30 марта, к концу ярмарки Art Basel, когда в Гонконге опубликовали длинный окончательный отчет о продажах, дилеры, казалось, были вполне довольны уловом.

Среди самых значительных продаж ярмарки безымянная картина Цзэн Фаньчжи 2024 года, которая ушла за $1,5 млн у галереи Hauser&Wirth. Галерея также продала азиатским коллекционерам картину Джеффри Гибсона «Твой дух шепчет мне на ухо» (2025) и безымянную работу Марка Брэдфорда в смешанной технике за $300 тыс. Pace gallery заявила, что в последний час ярмарки продала картину Ли Уфана за $1,1 млн. В Xavier Hufkens сообщили, что продали работу Милтона Эйвери за $800 тыс. и Николаса Пати за $500 тыс. Галерея Тины Ким сообщила о продаже двух работ Паситы Абад, в том числе одной за $500 тыс. музею в Юго-Восточной Азии. Галерея Perrotin продала новую картину Такаси Мураками «Тан Тан Бо: Червоточина» за $1,35 млн. Галерея Lelong продала работу Дэвида Хокни за $811 тыс. и работу Жауме Пленса за $400 тыс.

Thaddaeus Ropac также обнародовала три крупных продажи, среди них «Пруд с водяными лилиями с отражениями» Роя Лихтенштейна за $1,5 млн и акрил на бумаге Роберта Раушенберга за $200 тыс., он отправился в какой-то китайский музей. Аналитики указывают на возвращение мегаколлекционеров материкового Китая. Почти дословно: коллекционеры-основатели фондов или частных музеев из материкового Китая, многие из которых отсутствовали в прошлом году, были в торговом зале и покупали произведения искусства.

Дмитрий Буткевич