В ГУМе открылся бутик Liviana

Марка женской одежды Liviana теперь представлена в монобрендовом бутике в ГУМе. Магазин в пространстве Bosco di Ciliegi представляет базовую линейку и новую весенне-летнюю коллекцию марки. Основными материалами коллекции стали шерсть, атлас и хлопок — в нее вошли трикотаж, рубашки, брюки и другие вещи на каждый день. Также в коллекции есть верхняя одежда — от легких накидок до бомберов (которые стали одним из главных трендов подиумных показов). Бутик Liviana выполнен в минималистичных светло-бежевых тонах и уже открыт — он находится на второй-третьей линиях первого этажа ГУМа.

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