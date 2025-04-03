В Тольятти наркомана будут судить за попытку подкупа сотрудника ГАИ
Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в приобретении значительного количества наркотиков и покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщили в прокуратуре региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, в январе 2025 года тольяттинец приобрел 0,34 грамма наркотического вещества без цели сбыта. После этого он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
Мужчина предложил полицейскому взятку в размере 15тыс. руб. Но сотрудник полиции от денег отказался.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.