В Тольятти наркомана будут судить за попытку подкупа сотрудника ГАИ

Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в приобретении значительного количества наркотиков и покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в январе 2025 года тольяттинец приобрел 0,34 грамма наркотического вещества без цели сбыта. После этого он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Мужчина предложил полицейскому взятку в размере 15тыс. руб. Но сотрудник полиции от денег отказался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев