«Кубаньгрузсервис» не смог оспорить штраф ФАС за участие в картельном сговоре

Крупный автобусный перевозчик «Кубаньгрузсервис» не смог оспорить штраф ФАС в 19,2 млн руб. за участие в картельном сговоре при борьбе за контракт на доставку школьников. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: temryuk.ru Фото: temryuk.ru

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о картельном сговоре четырех краснодарских перевозчиков в ходе торгов на право заключения муниципальных контрактов на перевозку школьников в кубанской столице. По итогам аукционов компании получили муниципальные контракты на сумму свыше 620 млн руб.

Среди участников сговора оказалось одно из крупнейших транспортных предприятий Кубани — ООО «Кубаньгрузсервис» и еще три перевозчика: ООО «Спецтрансавто», ИП Люлюк С. П., ИП Святковской Т. А. Их попытки обжаловать решение Краснодарского УФАС о фиксации нарушения антимонопольного законодательства оказались безуспешными. Ведомство доказало в суде, что они имитировали конкуренцию на торгах с целью удержания цен на контракты.

УФАС привлек «Кубаньгрузсервис» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (монопольный сговор), наложив на компанию штраф в размере 19,2 млн руб. Та попыталась оспорить штраф в Арбитражном суде Краснодарского края, но инстанция поддержала в споре решение антимонопольного органа.

Сейчас кубанский арбитраж рассматривает аналогичное заявление ООО об оспаривании штрафа ООО «Спецтрансавто».

ООО «Кубаньгрузсервис» — федеральная транспортная компания. Предприятие основано в 1946 году. Ежедневно перевозит тысячи пассажиров по Краснодарскому краю и десятки тонн грузов в разные уголки страны. По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», общество владеет 121 автобусом отечественных и иностранных марок. ООО «Спецтрансавто», согласно данным «СПАРК», зарегистрировано в Краснодаре в 2011 году. Занимается перевозками пассажиров по городу и в пригород. За компанией числится 266 автобусов «ПАЗ» и «НЕФАЗ».

Михаил Волкодав