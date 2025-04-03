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«Кубаньгрузсервис» не смог оспорить штраф ФАС за участие в картельном сговоре

Крупный автобусный перевозчик «Кубаньгрузсервис» не смог оспорить штраф ФАС в 19,2 млн руб. за участие в картельном сговоре при борьбе за контракт на доставку школьников. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Фото: temryuk.ru

Фото: temryuk.ru

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о картельном сговоре четырех краснодарских перевозчиков в ходе торгов на право заключения муниципальных контрактов на перевозку школьников в кубанской столице. По итогам аукционов компании получили муниципальные контракты на сумму свыше 620 млн руб.

На чем "прокололись" участники монопольного сговора

Среди участников сговора оказалось одно из крупнейших транспортных предприятий Кубани — ООО «Кубаньгрузсервис» и еще три перевозчика: ООО «Спецтрансавто», ИП Люлюк С. П., ИП Святковской Т. А. Их попытки обжаловать решение Краснодарского УФАС о фиксации нарушения антимонопольного законодательства оказались безуспешными. Ведомство доказало в суде, что они имитировали конкуренцию на торгах с целью удержания цен на контракты.

УФАС привлек «Кубаньгрузсервис» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (монопольный сговор), наложив на компанию штраф в размере 19,2 млн руб. Та попыталась оспорить штраф в Арбитражном суде Краснодарского края, но инстанция поддержала в споре решение антимонопольного органа.

Сейчас кубанский арбитраж рассматривает аналогичное заявление ООО об оспаривании штрафа ООО «Спецтрансавто».

ООО «Кубаньгрузсервис» — федеральная транспортная компания. Предприятие основано в 1946 году. Ежедневно перевозит тысячи пассажиров по Краснодарскому краю и десятки тонн грузов в разные уголки страны. По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», общество владеет 121 автобусом отечественных и иностранных марок.

ООО «Спецтрансавто», согласно данным «СПАРК», зарегистрировано в Краснодаре в 2011 году. Занимается перевозками пассажиров по городу и в пригород. За компанией числится 266 автобусов «ПАЗ» и «НЕФАЗ».

Михаил Волкодав

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