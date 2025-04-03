Цены на бензин выросли за неделю на Ставрополье

Автомобильный бензин марки АИ-95 в Ставропольском крае подорожал в период с 25 по 31 марта на 0,08% и достиг средней цены 63,3 руб. за литр. Актуальные данные опубликовал Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бензин АИ-92 в среднем обходится ставропольским автовладельцам в 57,4 руб. за литр, АИ-98 — в 86,7 руб. Цены на дизельное топливо остались на прежнем уровне — 67,9 руб.

Стоимость легковых автомобилей в крае осталась неизменной. Новую отечественную машину можно приобрести в среднем за 1,2 млн рублей, иномарку — за 2,3 млн рублей.

Евгения Перцева