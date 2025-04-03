Губернатор Ставрополья поручил навести порядки на кладбищах к Пасхе и Радонице

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил муниципальным властям подготовить места захоронений к Пасхе и Радонице, которые в этом году выпадают на 30 апреля. В сообщении в Telegram-канале он призвал уделить особое внимание могилам ветеранов Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Губернатор сообщил, что главам территорий необходимо организовать уборку погостов и обеспечить транспортную доступность к местам захоронений. Муниципальные руководители должны продумать маршруты общественного транспорта, договориться с перевозчиками и информировать жителей о расписании движения.

Также глава края обратил внимание на уборку старых кладбищ. Он призвал привлекать к этим работам молодежь, местных жителей и активистов для наведения порядка.

Ранее Владимир Владимиров объявил 30 апреля выходным днем в честь Радоницы после общекраевого голосования.

Николай Аксенов