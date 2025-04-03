Более 900 тысяч рублей на развитие адаптивного спорта получат воспитанники «Центра семейного тхэквондо» из Ижевска

Проект «Тхэвондо без границ» направлен на развитие адаптивного тхэквондо в Ижевске как эффективного средства абилитации и социализации детей и подростков с ментальными нарушениями; создание условий для улучшения физических и социально-адаптивных показателей юных спортсменов, их самореализацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Для самореализации участников, мотивации их к развитию в рамках проекта будет проведен межрегиональный турнир по адаптивному тхэквондо с участием не менее 50 спортсменов из соседних городов ПФО. Такие мероприятия очень важны, они мотивируют ребят, укрепляют их эмоционально-психологическую устойчивость, социализируют, дают возможность проявить себя и дружеское участие. Турнир привлечет внимание общества, СМИ, представителей власти, бизнеса, что положительно повлияет на отношение к детям с ментальными особенностями, будет содействовать формированию инклюзивного принимающего социума.

В процессе реализации проекта будут проведены первичная, промежуточная и итоговая диагностики, что обеспечит объективность качественных результатов проекта с применением научного (медицинского и психолого-педагогического) подхода.

Евгений Кривенко, директор «Центра семейного тхэквондо Удмуртии»: «Адаптивное тхэквондо активно развивается в России с 2018 года. Постепенно практика начала масштабироваться, и на сегодняшний день более 800 детей и подростков с особенностями ментального развития занимаются этим видом спорта почти в 40 городах России, в Удмуртии активно занимаются адаптивным тхэквондо с 2022 года, и наши ребята уже становились Чемпионами международных и национальных соревнований.

Тренеры и родители наших спортсменов отмечают, что у ребят исчезают миоклонии, улучшается координация, моторика, эмоционально-психологическое состояние, что соответствует и результатам исследования. Родители тех ребят, которые занимаются три и более раз в неделю, видят наиболее существенные положительные изменения у своих детей.

Не менее важной задачей является мотивация ребят, возможность самореализации. Выездные участия в крупных соревнованиях для большинства недоступны и в силу уровня подготовки, и в силу финансовых возможностей семей. Поэтому предусмотренный в проекте турнир играет важную роль, благодаря ему все дети и подростки, занимающиеся адаптивным тхэквондо, независимо от уровня навыков, смогут проявить себя, получить поддержку.

Мы благодарим руководство фонда "Вклад в будущее" и лично руководителя Удмуртского филиала ПАО "Сбербанк" Арсения Колобова за поддержку проекта».

Арсений Колобов, управляющий удмуртским отделением Сбербанка: «Турнир даст ребятам уникальную возможность показать свои способности, укрепить уверенность в себе и получить необходимую поддержку. Мы верим, что такие инициативы способствуют интеграции детей с особыми потребностями в общество и помогают формировать инклюзивную среду. Наши волонтеры давно помогают ребятам, в прошлом году 80 воспитанников "Центра семейного тхэквондо" приняли участие в "Зеленом марафоне", выступив с показательным выступлением и пробежали инклюзивный забег. В этом году мы также пригласили ребят поучаствовать в спортивном мероприятии».

Проект «Добрый новогодний подарок» стал очередным примером успешной работы фонда «Вклад в будущее» и Сбербанка в области поддержки социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.